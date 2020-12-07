РИАМО – 7 дек. Согласно расчетам математиков, самый большой прирост заболевших от коронавируса ожидается в Москве на этой неделе, 10-12 декабря, пишет в понедельник газета «Известия».

По всей стране этот пик придется на конец месяца, 21–22 декабря. Тогда ожидается до 517 тысяч заболевших.

«Первые прогнозы ученые начали строить еще в апреле-мае 2020 года. Тогда же они столкнулись и с тем, что все имевшиеся на тот момент модели математического прогнозирования развития эпидемий в случае с Covid-19 не работали», - отмечается в публикации.

По мнению доцента физического факультета МГУ Михаила Тамма, некоторые нюансы российской математической модели оценивания вызывают сомнения.

«В качестве стран, по образу и подобию которых идет моделирование, авторы работы используют <...> Францию, Испанию, Италию и Великобританию. У них другая специфика. <...> По сравнению с весенним пиком, у них летальность снизилась, а в России, наоборот, повысилась», - сказал Тамм.​

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.