РИАМО – 7 дек. Согласно расчетам математиков, самый большой прирост заболевших от коронавируса ожидается в Москве на этой неделе, 10-12 декабря, пишет в понедельник газета «Известия».
По всей стране этот пик придется на конец месяца, 21–22 декабря. Тогда ожидается до 517 тысяч заболевших.
«Первые прогнозы ученые начали строить еще в апреле-мае 2020 года. Тогда же они столкнулись и с тем, что все имевшиеся на тот момент модели математического прогнозирования развития эпидемий в случае с Covid-19 не работали», - отмечается в публикации.
По мнению доцента физического факультета МГУ Михаила Тамма, некоторые нюансы российской математической модели оценивания вызывают сомнения.
«В качестве стран, по образу и подобию которых идет моделирование, авторы работы используют <...> Францию, Испанию, Италию и Великобританию. У них другая специфика. <...> По сравнению с весенним пиком, у них летальность снизилась, а в России, наоборот, повысилась», - сказал Тамм.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
7 ДЕКАБРЯ
- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.
- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.
- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.
- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.
- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.
- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.
- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.
- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.
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