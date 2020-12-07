РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. На ежегодном Открытом турнире городского округа Люберцы по греко-римской борьбе памяти чемпиона мира Николая Шмакова наградили 60 победителей и призеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Турнир по греко-римской борьбе прошел накануне во дворце спорта «Триумф» в соответствии с нормами эпидемиологической безопасности. 107 спортсменов 2006-2009 годов рождения боролись за звание сильнейших борцов городского округа в данном турнире.

«По результатам соревнований определились 60 лучших спортсменов, в основном это люберчане, воспитанники МУ «СШОР», МУ «КСШОР» и других учреждений. Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями», - говорится в сообщении.