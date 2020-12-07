РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В подмосковных Люберцах в понедельник пройдет онлайн-лекция, посвященная празднику «Катерина Санница» в честь великомученицы Екатерины Александрийской, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 7 декабря, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 14:00 начнется лекция «Истоки», посвященная славянскому празднику «Катерина Санница». Название праздника происходит от имени святой великомученицы Екатерины Александрийской. В этот день на Руси открывали санную дорогу и каталась на санях», - говорится в сообщении.

В 15:00 пройдет показ видеоролика на песню «Поздравляю вас с солнцем».

Мероприятия пройдут по ссылке.