РИАМО - 7 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире многоэтажного жилого дома на шоссе Энтузиастов в Москве, в ходе тушения пожара были спасены 13 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:27. Огонь вспыхнул по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11А, корпус 3. Пожар происходил в одной из квартир на 11 этаже разноуровневого 12-14-этажного жилого дома.

«Из горящей квартиры был спасен один человек, из соседних квартир спасены еще четыре человека. С вышележащих этажей спасено восемь человек», - говорится в сообщении.

В 10:10 пожар был локализован и в 10:22 ликвидирован. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.