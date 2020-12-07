РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Пожарные потушили возгорание в хозяйственной постройке на улице Федорова подмосковного Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в 3:53 на пульт Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федорова, дом 42. К месту вызова были направлены подразделения пожарной охраны.

«К прибытию первых пожарных расчетов происходило горение хозяйственной постройки. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 4:07 пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров, а в 4:17 - ликвидировать загорание», - говорится в сообщении.

Как отметил сотрудник пожарной охраны округа, в результате возгорания никто не пострадал.