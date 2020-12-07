РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Жителя подмосковных Люберец привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о террористическом акте, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

Статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ установлена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.

«Поднадзорными Люберецкой городской прокуратуре правоохранительными органами расследовано уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в Службу-112 о том, что взорвет квартиру в многоквартирном жилом доме. По результатам расследования городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

За совершения указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного источника дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет.