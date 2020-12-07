РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Российская таможенная академия в подмосковных Люберцах победила в номинации «Юридическое объединение года» национальной премии «Студент года – 2020», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

В минувшие выходные подвели итоги Российской национальной премии «Студент года – 2020» – совместного проекта Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Победа в номинации «Юридическое объединение года» досталась Студенческой правовой консультации (Юридическая клиника) Российской таможенной академии», - говорится в сообщении.

В региональных этапах премии приняли участие более 15 тысяч человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Самыми успешными участниками премии среди вузов стали студенты Ростовской области, Республики Татарстан и Москвы.

В премии среди студентов СПО наибольшее количество наград у студентов Татарстана, второе место поделили Ульяновская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, на третьем месте Тюменская область. Наибольшее количество наград по итогам обоих финалов у студентов из Татарстана. Всего было объявлено 69 лауреатов.

«Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых открытий начинается в тот момент, когда талантливые студенты получают поддержку своих начинаний. Для Минобрнауки России это является одним из приоритетных направлений. Уверен, в дальнейшем мы еще не раз услышим имена тех ребят, кто сегодня получил награды», – отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В этом году премия «Студент года» проходила в рамках плана основных мероприятий Минобрнауки России по проведению в РФ Года памяти и славы. Премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».