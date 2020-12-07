РИАМО - 7 дек. За последние сутки в столице выявили 7279 случаев заражения коронавирусом, всего зафиксировали 654 841 случай заболевания, сообщает московский оперштаб.

За все время пандемии московские медики вылечили 495 871 пациента, скончались 9425 заболевших.

Жителям столицы напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники и студенты переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

За сутки в РФ выявлено 28 142 новых случая коронавируса, из них 20,6% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за минувшие сутки умерли 456 заболевших, выздоровели 18 850 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 488 912 случаев Covid-19, скончались 43 597 человек, выздоровели 1 956 588 пациентов.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.