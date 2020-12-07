РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В полицию Люберец на минувшей неделе поступило свыше 1,7 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 750 обращений от жителей. По ним возбудили 19 уголовных дел, 15 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он добавил, что на территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю произошло 175 аварий с четырьмя пострадавшими.

«Личный состав готовится к новогодним праздникам, то есть ждем от всех УК и организаций, что будет проходить и где, для того, чтобы спланировать дальнейшие действия сотрудников на праздничные дни», - заключил Романцев.