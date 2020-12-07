РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. В результате столкновения трех легковых автомобилей на проспекте Ленина в Балашихе погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дорожная авария произошла около 19:10 6 декабря на проспекте Ленина, 36 в городском округе Балашиха.

«Столкнулись три автомобиля: Cadillac, Honda и Toyota. В результате ДТП один пассажир погиб и два человека пострадали. Они были госпитализированы», - говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.