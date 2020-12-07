РИАМО - 7 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между городами на 2021-2023 годы, церемония подписания прошла в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мероприятие прошло в честь 25-летия между Москвой и Пекином. Предполагается, что за три года столицы обменяются опытом реализуют совместные проекты.

«Программой предусмотрены: создание базы данных отраслевых экспертов в конкретных областях с целью обмена научными и техническими талантами, развитие сотрудничества в области гуманитарных наук посредством обмена преподавателями, школьниками и студентами, организации обучения и совместных исследований», - говорится в сообщении.

Также за эти три года мегаполисы обменяются опытом в управлении городским транспортом, планировании организации перевозок для Зимних Олимпийских игр (пройдут в Пекине в 2022 году) и обеспечении транспортного сообщения. Еще они поделятся опытом в сфере профилактики Covid-19 и контроля ситуации с коронавирусом.

Между тем, в планах у руководства столиц подписать соглашение о сотрудничестве между Московским и Пекинским метрополитенами на очередной пятилетний срок. В его рамках специалисты продолжат регулярный обмен опытом развития инфраструктуры и внедрения передовых технологий в подземке.