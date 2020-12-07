РИАМО – 7 дек. Самыми желанными подарками на Новый год у опрошенных россиянок оказались подарочные сертификаты (35% респонденток) и путешествия (25%), сообщает Федеральное агентство новостей.

Опрос провел сайт объявлений «Авито». Популярными у женщин также оказались сладости (20% опрошенных), аксессуары (19% респонденток), одежда и обувь (17% участниц опроса), наборы для творчества, нижнее белье и книги — 15%, 14% и 12% опрошенных соответственно.

«Среди мужчин по 24% опрошенных самыми желанными подарками назвали гаджеты и инструменты», - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчины желают получить в подарок алкоголь, игровые консоли и товары для спорта. 19% респондентов выбрали бы в качестве новогоднего подарка автомобиль.

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