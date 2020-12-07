РИАМО - 7 дек. АО «Архбум» продолжает инвестиционный проект «Истра-2», ввести в эксплуатацию новый завод в Истринском филиале планируется в конце 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщил технический директор компании Сергей Шульган, во втором производственном корпусе площадки успешно прошёл запуск второго гофроагрегата BHS (3 сл., Германия) и транспортной системы Ducker (Германия).

Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 3 млрд. руб., из них оборудования, включая периферийное, - около 1,5 млрд. руб.

Глобальной целью модернизации этого актива являлось увеличение его производительности до 400 млн. м² год.

Мощность АО «Архбум» с учетом существующих и строящейся Ульяновской площадки составит до 1,0 млрд. м² год.

В настоящее время на двух площадках Истринского филиала может выпускаться до 400 млн. м² гофроупаковки в год (гофроагрегаты BHS (5 сл.) и BHS (3 сл.), в Подольском филиале - около 180 млн. м² (гофроагрегат BHS (5 сл.), в Воронежском – до 200 млн. м² (гофроагрегат Fosber (5сл.) и на Ульяновской площадке - прогнозируемо до 200 млн. м² (гофроагрегат BHS (5 сл.).