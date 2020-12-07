РИАМО - 7 дек. Московское областное УФАС России выявило нарушение порядка проведения электронного аукциона на выполнение работ по устройству сооружений фонтанной площади в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В УФАС поступило обращение от ООО «УНР-38». Компания пожаловалась на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по ремонту объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры Богородского городского округа» и администрации Богородского округа при проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству сооружений фонтанной площади с поставкой товаров гидравлических и электрических систем, малых архитектурных форм в рамках благоустройства центральной части Ногинска.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали ООО «УНР-38» в допуске к участию в электронном аукционе», - отмечается в сообщении.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий организаторов торгов и признало жалобу обоснованной.

Муниципальному казенному учреждению и администрации округа выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.