РИАМО - 7 дек. Пожарные спасли человека из горящей квартиры в пятиэтажном жилом доме на Волгоградском проспекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 08:51. В одной из квартир на втором этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 3 квадратных метра.

«Из горящей квартиры был спасен один человек, передан медикам для проверки состояния. В 09:13 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Как уточнили спасатели, спасенный из пожара человек пострадал.