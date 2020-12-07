РИАМО - 7 дек. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения между ООО «Химсервис» и ООО «Гиперторг» с целью поддержания цен на торгах по поставке латунной ленты для Новосибирского механического завода «Искра», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В ходе торгов вышеуказанные участники отказались от конкурентной борьбы. ООО «Химсервис» и ООО «Гиперторг» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта», - отмечается в материале.

По данному факту УФАС возбудило в отношении компаний дело о нарушении антимонопольного законодательства.