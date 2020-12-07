РИАМО - 7 дек. За последние сутки в столице выздоровели от Covid-19 еще 5027 человек после соответствующего лечения, сообщает московский оперштаб.
Таким образом, за все время пандемии от коронавируса вылечился 495 871 пациент.
«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», - говорится в сообщении.
Те, кто победил инфекцию, могут стать донорами плазмы. Это могут быть москвичи в возрасте от 18 до 55 лет.
Также вылечившиеся могут стать социальными волонтерами и помогает тем, кто лечится на дому. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
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7 ДЕКАБРЯ
- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.
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