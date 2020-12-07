РИАМО – 7 дек. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что самым массовым последствием коронавируса является повышение артериального давления, сообщает Lenta.ru.

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — подчеркнул Болибок.

Он отметил, что это происходит из-за поражения сосудистой системы человека, где вокруг мелких сосудов остаются воспаления. Затем коллаген разрастается, а сосуды становятся менее эластичными, чем были до заражения.

Пока неизвестно, насколько это долговременные последствия. Также врачи точно не могут сказать, на какой орган попадает вирус. Пострадать также может и весь организм.

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7 ДЕКАБРЯ

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