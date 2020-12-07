РИАМО - 7 дек. Все желающие смогут посетить кабинет театрального режиссера Всеволода Мейерхольда в онлайн-формате, сообщается на сайте мэра Москвы.

Мероприятие запущено в рамках проекта #Москвастобой.

«Экскурсантам расскажут об истории создания музея, о важнейших фактах биографии режиссера-новатора и его открытиях в театральном искусстве первой трети XX века. Пользователи увидят макет уникальной сценографии к спектаклю «Великодушный рогоносец», фотографии семьи Мейерхольда, костюм Маргариты Готье, в котором эту роль играла жена Мейерхольда Зинаида Райх, и многое другое», - говорится в сообщении.

Сам кабинет находится в Брюсовом переулке. Здесь режиссер жил со своей женой и двумя детьми, которые у нее остались после брака с Сергеем Есениными. В начале 1990-ых это место стало филиалом Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Кабинет режиссера реконструировали с помощью фотоснимков, архивов, архитектурных планов и воспоминаний родственников Мейерхольда.

Бахрушинский музей запускает целую серию онлайн-экскурсий. В скором времени появится мероприятие, посвященное 155-летию Алексея Бахрушина.

Главный дом-музей А.А. Бахрушина был основан в 1894 году. В нем собрана уникальная коллекция экспонатов, связанная с историей отечественного театра.