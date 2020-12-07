РИАМО - 7 дек. 200 человек, среди которых выпускники и студенты российских вузов, начали стажироваться в правительстве Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Оплачиваемая стажировка продлится полгода.

«Стажировка — прекрасная возможность для вчерашних и сегодняшних студентов получить профессиональный опыт. Чем старательнее и инициативнее человек, тем больше у него шансов получить предложения о работе по итогам стажировки», - сказал начальник управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин.

Он добавил, что около 60% выпускников прошлых лет смогли устроиться в правительство на постоянной основе.

В текущем году на стажировку было подано рекордное количество заявок – 15 тысяч. Первые 100 студентов приступили к работе в правительстве 6 октября и закончат 16 апреля. Еще 100 человек будут стажироваться с 8 декабря по 18 июня.

Стажировка начинается с вводного курса, что помогает молодым людям быстро адаптироваться к условиям работы. Участники могут выбрать одно из шести направлений - «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика» и «HR-город».

Стажер сможет попробовать свои силы на разных площадках – это различные департаменты, учреждения Москвы и территориальные органы власти.

Для стажеров проводятся вебинары. Кроме того, программа стажировки оплачиваемая. Зарплата зависит от графика работы. За 20 часов работы они получают 23 тысячи рублей, а за полную 50-часовую неделю – 40 тысяч рублей.

Те, кто проявят себя лучше остальных на стажировке, попадут в кадровый резерв правительства Москвы.

В настоящее время открыт конкурс в карьерную школу и на стажировку в 2021 году.