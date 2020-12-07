РИАМО - 7 дек. Несмотря на приостановку проведения массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, музеи продолжают организовывать выставки и события в онлайн-формате, сообщается на сайте мэра столицы.

Благодаря ограничениям еще в октябре Музей космонавтики запустил свое телевидение - «Музей космонавтики LIVE», в эфире которого проводятся различные интервью с космонавтами и экспертами.

«В остальные дни мы проводим специальные эфиры — космические уроки, трансляции со стартов и посадок космических кораблей», - сказал директор музея Наталья Артюхина.

Достаточно быстро перестроились и в Мемориальном музее А.Н. Скрябина. В нем представили свыше 25 видеоэкскурсий на русском и английском языках, 9 цифровых выставок, 27 музыкальных композиций из фондов музея «Музыка архива», больше двух десятков «Прямых эфиров» с главными специалистами о жизни и творчестве Скрябина. В следующем году свет увидят подкасты. Они расскажут о выдающихся исполнителях музыки Скрябина всех времен.

А в музее имени К.А. Тимирязева еще в середине осени появилась онлайн-студия «Биоэфир». Там проводят экскурсии для всей семьи. В Дарвиновском музее же запустили три платных онлайн-проекта: «Дошкольная академия», развивающие занятия для младших школьников в Zoom и программа дней рождения.

Музей-заповедник «Царицыно» в декабре запускает свой первый онлайн-вернисаж выставки «Керамика. Парадоксы», посвященный отечественной художественной керамике XX — начала XXI века. Кроме того, в популярной игре Minecraft воссоздали сам заповедник.

Удаленная работа музеев помогла их сотрудникам уделить внимание уборке и ремонту учреждений. Например, в «Царицыне» завершены работы в детском музее, где появился кабинет натуральной истории.

«В нем мы постарались воспроизвести атмосферу кабинета музейных редкостей и одновременно оборудовать творческую зону, в которой можно будет проводить развивающие занятия для детей разных возрастов. Как только музей заработает, мы обязательно проведем торжественное открытие кабинета натуральной истории», - сказала директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

Уже сейчас культурные учреждения продумывают программы, которые запустят, когда посетителям разрешат посещать их.

Музей Скрябина ведет подготовку к 149-летию со дня рождения композитора, в Биологическом музее продолжится выставочный проект «Ожившие цветы». В Дарвиновском музее в январе 2021 года состоится запуск проекта японского фотохудожника Сигэру Ёсиды «Фукусима: надежда и отчаяние».

В музее-заповеднике «Царицыно» после 15 января планируется офлайн-премьера выставки «Керамика. Парадоксы» и готовится международная выставка «Под маской Венеции».