РИАМО - 7 дек. В Москве стартовал прием заявок на участие в треке EngineeringTech в рамках программы «Московский акселератор», посвященный внедрению ИТ-продукции в сфере промышленного инжиниринга, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В программе будут участвовать только 30 проектов, которые отберет жюри.

«В течение 10 недель для них будут проходить встречи с участием опытных экспертов, представителей лидеров отрасли, коуч-сессии и воркшопы. Самые успешные команды получат возможность протестировать свои разработки на площадках партнера трека», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Генеральный директор акционерного общества «Национальная инжиниринговая корпорация» Алексей Трошин отметил, что проект его команды – национальная инжиниринговая платформа (НИП) позволяет объединить множество решений в единую архитектуру.

«Наша компания разработала национальную инжиниринговую платформу (НИП). Она увязывает в единую архитектуру множество решений — собственные разработки нашей компании, других отечественных и зарубежных поставщиков — и позволяет бесшовно связывать в единую архитектуру любое количество продуктов», - сказал Трошин.

В треке EngineeringTech могут принять участие высокотехнологичные стартапы и компании из сферы строительных технологий. Подать заявку можно до 7 февраля.

EngineeringTech – шестой по счету трек «Московского акселератора». Первый был посвящен цифровым сервисам в области логистики, ретейла, недвижимости и образования. Второй – разработкам в сфере биомедицинских технологий.