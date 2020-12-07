РИАМО – 7 дек. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных, он считает, что они отрицательно отражаются как на здоровье людей, так и на экономике государства, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что первая декада января в институте Склифосовского — одна из самых сложных.

«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо», - сказал Онищенко.

Он добавил, что в этом году ситуация не станет мягче: из-за пандемии у людей не получится улететь за рубеж на отдых.

На его взгляд, такой длинный промежуток отдыха также негативно сказывается на экономике. ​