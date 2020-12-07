РИАМО - 7 дек. Ночь с 6 на 7 декабря стала самой холодной в столице с начала осенне-зимнего периода, температура в городе опустилась до минус 8,9 градуса, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«На 06:00 часов у нас было минус 8,9 градуса, при том температура еще будет понижаться. До этого самой холодной была ночь с 5 на 6 декабря, тогда было зафиксировано минус 8,8 градуса», - сказал собеседник агентства.

В понедельник в Москве и Подмосковье осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до минус 9 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 4 метров в секунду.

Атмосферное давление в течении дня будет высоким и составит 769 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 60%.