РИАМО - 7 дек. XIII Церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала» состоится в понедельник в Театре имени Вахтангова, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Впервые за всю историю премии награждение пройдет при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. На церемонию сможет попасть минимальное количество зрителей из тех десятков тысяч, которые с начала года выдвигали своих фаворитов на соискание премии и голосовали за них в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

У поклонников театра традиционно будет возможность посмотреть онлайн-трансляцию «Звезды театрала» на сайте и YouTube-канале журнала «Театрал». Прямая трансляция церемонии начнется в 20:00.

В списке потенциальных лауреатов «Звезды Театрала» - 56 номинантов, среди них режиссеры, а также звезды театра и кино. Имена победителей, набравших наибольшее число зрительских голосов, будут объявлены в торжественной обстановке в понедельник. Зрители могли проголосовать за конкурсантов в 18 номинациях, в том числе в двух новых: «Лучший любительский театр» и «Лучший АртОтвет пандемии».

«Мы не могли не заметить актеров и режиссеров, попавших под «домашний самоарест», но не забывших о публике и радующих ее, свою публику, неожиданным творчеством в необычных форматах. Активно подхватив этот луч позитива в унылом омуте всеобщей депрессии, мы решили поддержать оптимистичный тренд и впервые за все время существования «Звезды театрала» учредили специальную номинацию в самом конце сезона. И назвали ее просто – «Лучший АртОтвет пандемии», - сказал президент премии «Звезда театрала», главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

Имена лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены» уже объявлены. В этом году награды будут вручены народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, народному артисту РСФСР Александру Збруеву, а также посмертно народному артисту России Роману Виктюку. Лауреаты в номинации «Легенда сцены» определяются редколлегией журнала «Театрал» по предложениям зрительской аудитории и утверждаются общественным советом премии.

«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория.