РИАМО - 7 дек. Более 820 тысяч консультаций провели врачи телемедицинского центра в Москве, данная услуга была создана весной этого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом, а также для добровольцев, участвующих в пострегистрационном исследовании вакцины против Covid-19.

«Дистанционное ведение значительно снижает нагрузку на медицинскую систему без потери качества оказания медицинской помощи и позволяет нам грамотно организовать работу во времена, когда на счету все ресурсы», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, за это время врачи провели более 660 тысяч консультаций для инфицированных, а для вакцинированных от коронавируса – более 155 тысяч.

Пациенты могут связаться с врачом с помощью видеосвязи или по телефону. Специалисты оценивают их состояние, дают рекомендации. Вся информация о пациенте фиксируется в электронной медицинской карте.​

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7 ДЕКАБРЯ

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.