РИАМО - 7 дек. В рамках акселерационной городской программы «Экспортеры 2.0» компании Москвы заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки — повышение конкурентоспособности продуктов», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В рамках данной программы свыше 100 компаний Москвы получат до 2021 года поддержку города. Первые три потока обучения предпринимателей завершились, в них участвовали 59 экспортно ориентированных проектов. В следующем году пройти акселерацию смогут еще 45 предпринимателей.

Первые результаты показали, что курс является продуктивным. Участники программы подписали экспортные соглашения почти на 515 миллионов рублей.

Третий поток курса закончился недавно. При его окончании городские компании презентовали свои проекты экспертам, инвесторам и выпускникам предыдущих потоков. Теперь предпринимателям предстоит претворить в жизнь сформированную в ходе обучения стратегию, придерживаясь проработанных дорожных карт по каждому целевому рынку. Кроме того, в течение года фирмам будут помогать наставники.

«В третьем потоке приняли участие 30 компаний из различных отраслей. Результаты их акселерации будут известны в процессе реализации сформированных ими экспортных стратегий», — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Программа «Экспортеры 2.0» реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ) и школой управления «Сколково». Данный курс состоит из четырех модулей. Участники программы определяются на основе конкурса.

Подать заявку на участие в программе «Экспортеры 2.0» в следующем году можно на сайте МЭЦ по ссылке https://moscow-export.com/accelerator/.