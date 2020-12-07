РИАМО - 7 дек. Пожар площадью 500 квадратных метров произошел вечером 6 декабря в Одинцовском городском округе в поселке Старый городок в СНТ «Энергия-2», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«В 18:55 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Одинцовского МПСГ поступило сообщение о пожаре в садовом доме», - говорится в сообщении.



На момент прибытия пожарных наблюдалось горение садового дома на площади 400 квадратных метров, также существовала угроза возгорания второго садового дома.



В 19:30 был объявлен ранг пожара 1 «БИС». В 20:16 пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, в 21:15 – ликвидировать. В 0:48 происходила ликвидация последствий пожара.



В результате пожара никто не пострадал.