РИАМО – 7 дек. Система Face-ID не представляет угрозы для сохранности персональных данных пассажиров Московского метрополитена, так как взломать ее почти нереально, сообщил РИАМО инженер-программист «Юнитесс» Владислав Голушко.

Систему Face-ID, с помощью которой пассажиры смогут проходить через турникеты без карты, могут ввести в столичном метро в 2021 году.

«Что касается безопасности, то сейчас методы сканирования лица с каждым разом становятся умнее и их уже не получится обмануть с помощью простой фотографии, так как происходит сканирование лиц в 3D-формате, а в базе не сохраняются сами фото лиц - лишь числа, соответствующие определенному признаку лица – разрез глаз, расположение носа, губ и так далее», - сказал Голушко.

Он добавил, что поэтому воспользоваться этими данными мошенникам будет крайне сложно, потому что будет необходимо спроецировать 3D-модель по данным числам, а не просто вставлять определенный кусок кода во взламываемую программу.

Голушко уточнил, что новая система является наиболее безопасной для личной идентификации каждого человека.

«Всегда есть возможность потерять свой проездной или смартфон, а вот потерять лицо – невозможно», - отметил программист. ​