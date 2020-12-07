РИАМО - 7 дек. За минувшие сутки в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом, сообщает столичный оперштаб.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих» - говорится в сообщении.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 647 562 случая заражения, врачи вылечили 490 844 человека, скончались 9425 пациентов.

Оперштаб напомнил горожанам, что людям из группы риска необходимо избегать общественных мест и оставаться дома.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.