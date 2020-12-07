РИАМО - 7 дек. В понедельник в Москве и Подмосковье осадков не ожидается, температура воздуха понизится до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся в северо-западной части мощного антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается», - говорится в сообщении.



Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 7 до минус 5 градусов, а в Подмосковье эти значения будут колебаться от минус 9 до минус 4 градусов.



Юго-восточный ветер разовьет скорость от 2 до 4 метров в секунду.



Атмосферное давление в течении дня будет высоким и составит 769 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 60%.