РИАМО - 6 дек. На чемпионате Европы по боксу среди юниоров и юниорок спортсменка из Пушкина завоевала золото в категории до 80 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел с 25 ноября по 2 декабря в Софии (Болгария).

«Подмосковная спортсменка Дарья Широковских завоевала золотую медаль первенства в весовой категории до 80 килограммов. В финальном поединке она оказалась сильнее украинской спортсменки Карине Айрапетян», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что сборная России опередила сборные Румынии и Украины и заняла первое место в общекомандном медальном зачете. В активе национальной команды 22 медали: две бронзовые, четыре серебряные и 16 золотых.

«Боксерша из Пушкина внесла свой вклад в победу нашей сборной на турнире. Поздравляю Дарью Широковских с заслуженным завоеванием золотой награды! Успехи подмосковных боксеров на международной спортивной арене свидетельствуют о том, что в регионе проводится большая работа по развитию бокса, которая приносит положительные результаты», - добавил Терюшков.