РИАМО - 6 дек. Возгорание случилось в подвале здания в 4-м Добрынинском переулке в центре столицы, пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Информация об инциденте по адресу: 4-й Добрынинский переулок, 1, строение 1, поступила в 19:06.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило возгорание личных вещей на площади 1,5 квадратных метра», - говорится в сообщении.

Пожар потушили в 19:15. Пострадавших при данном инциденте нет.