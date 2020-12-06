РИАМО - 6 дек. В районе Царицыно на юге столицы загорелся мусор на площади 20 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Луганская, 5, строение 5, поступило в 18:27.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание мусора на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пламя ликвидировали в 18:53. В данном происшествии никто не пострадал.