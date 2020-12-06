РИАМО - 6 дек. Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене вместе с коллегами из отдела уголовного розыска задержали 20-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении боеприпасов, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В вестибюле станции «Киевская» Филевской линии метрополитена полицейскими задержан 20-летний молодой человек, у которого в сумке нашли 11 предметов, схожих с патронами калибра 7,62 миллиметра. Их изъяли.

«По результатам проведенного исследования десять изъятых патронов относятся к категории боеприпасов и предназначены для стрельбы, один патрон является учебным и к категории боеприпасов не относится, для стрельбы не пригоден», - говорится в сообщении.

Задержанный нашел патроны на полигоне одной из воинских частей в Московской области и забрал себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.