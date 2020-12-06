РИАМО - 6 дек. На чемпионате России по боксу среди мужчин спортсмены Московской области заняли первое место в общекомандном зачете, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир прошел с 27 ноября по 5 декабря в Оренбурге.

«На счету подмосковных спортсменов четыре медали различного достоинства. Василий Егоров в весовой категории до 52 килограммов и Андрей Замковой (до 69 килограммов) завоевали золотые медали первенства», - говорится в сообщении.

Володя Мнацаканян в весовой категории до 49 килограммов и Овик Оганнисян (до 57 килограммов) удостоились серебряных наград.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков уточнил, что боксеры из Московской области сумели обойти сборные команды из Санкт-Петербурга и Республики Дагестан в общекомандном зачете.

«Это отличное достижение, которое свидетельствует об их высоком уровне профессионального мастерства. По итогам этого турнира будет формироваться состав национальной сборной для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио. У подмосковных боксеров есть отличный шанс громко заявить о себе на международной арене», - подчеркнул министр.