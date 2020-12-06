РИАМО - 6 дек. Столичные полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в хищении свыше 1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В полицию поступило заявление о краже от представителя компании по обслуживанию электронных платежей.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к противоправному деянию может быть причастен работник этой компании. Подозреваемый был задержан по месту проживания на Монтажной улице», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«Злоумышленник имел доступ к электронным базам и, обнаружив так называемые «спящие» кошельки, переписывал платежные пароли клиентов. После рабочей смены дистанционным способом он похищал денежные средства, переводя их на личный счет, а затем обналичивал», — добавила Волк.

Она отметила, что в течение 15 дней мужчина совершил более 270 подобных операций.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.