РИАМО - 6 дек. В Подмосковье и Москве в течение воскресенья росло атмосферное давление, после 14:00 оно побило максимум, который был установлен в 2002 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 6 декабря атмосферное давление в Московском регионе активно росло. И после 14 часов оно превысило прежний максимум, который принадлежал 2002 году и составлял 1022,5 гектоПаскаля», — говорится в сообщении.

К 18:00 атмосферное давление в регионе достигло 1023,8 гектоПаскаля (768,1 миллиметра ртутного столба) и продолжает расти.

Синоптики предполагают, что 7 декабря также будет побит рекорд по атмосферному давлению в Москве. Прежний максимум для 7 декабря составлял 1023,9 гектоПаскаля и принадлежал 1959-му году.

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