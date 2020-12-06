РИАМО - 6 дек. Сотрудник столичной полиции, задержанный за ранение 13-летней девочки, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и домогался до подростка, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел минувшей ночью на Судостроительной улице в Москве.
Пока точно неизвестно, по какой причине ребенок оказался с мужчиной в таком состоянии во дворе дома.
Очевидцы заявили, что правоохранитель пытался затащить подростка в подъезд дома, при этом она громко кричала. Со слов девочки, 33-летний мужчина домогался до нее.
В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело, с ним работают следователи. Его уволят из ОВД по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла инцидент под личный контроль.
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