РИАМО - 6 дек. Сотрудник столичной полиции, задержанный за ранение 13-летней девочки, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и домогался до подростка, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел минувшей ночью на Судостроительной улице в Москве.

«Сержант полиции прежде, чем выстрелить в ногу девочке, устроил пальбу в воздух во дворе дома и домогался до ребенка. Страж порядка, находившийся не на службе, был вусмерть пьян», — говорится в сообщении.

Пока точно неизвестно, по какой причине ребенок оказался с мужчиной в таком состоянии во дворе дома.

Очевидцы заявили, что правоохранитель пытался затащить подростка в подъезд дома, при этом она громко кричала. Со слов девочки, 33-летний мужчина домогался до нее.

В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело, с ним работают следователи. Его уволят из ОВД по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла инцидент под личный контроль. ​​​

Полицейский выстрелил в ногу 13‑летней девочке. ВИДЕО>>