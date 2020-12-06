РИАМО - 6 дек. Возгорание произошло в квартире в подмосковном Можайске, в результате данного инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 16:15 в воскресенье поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Можайск, улица Желябова, дом 6.

«Есть пострадавший. В 17:00 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания в квартире принимали участие семь человек и две единицы техники.