РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В школах подмосковного Подольска провели уроки-тренинги и классные часы о СПИДе и вреде наркомании в рамках недели профилактики, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Общешкольная неделя профилактики в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проходила с 30 ноября по 4 декабря в школах Подольска.

«В течение недели прошли профилактические беседы, уроки-тренинги, анкетирование для оценки уровня отношений учащихся к проблемам ВИЧ-инфицированных, тренинги безопасного поведения, классные часы и многое другое. Также старшеклассники просмотрели фильмы, формирующие негативное отношение к наркомании», — говорится в сообщении.

В целях пропаганды здорового образа жизни в школах оформили информационные уголки и проводили общешкольные радиолинейки.

«Все мероприятия напомнили детям и взрослым о том, что нельзя быть равнодушным к своему здоровью», — заключается в материале.