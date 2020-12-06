РИАМО - 6 дек. Подведены итоги российской национальной премии «Студент года – 2020», самыми успешными участниками премии среди вузов стали студенты Ростовской области, Республики Татарстан и Москвы, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

В региональных этапах премии приняли участие более 15 тысяч человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов страны. Финал премии прошел со 2 по 6 декабря. Всего было объявлено 69 лауреатов.

«Организацию первого этапа премии, регионального, осуществляли региональные дирекция в субъектах РФ. Далее резюме победителей регионального этапа оценивали уже эксперты проекта в заочном формате. На третьем этапе выступления финалистов оценивали более 60 экспертов, которыми стали выдающиеся общественные деятели, деятели науки, культуры и медиасферы», – говорится в сообщении.

Финалисты конкурса подключались к работе премии благодаря площадкам-студиям, организованным в субъектах России. Испытания проводили в онлайн-формате. Участники проходили «собеседование» и «самопрезентацию».

Самая престижная награда – «Гран-при «Студент года» среди студентов профессиональных организаций – досталась студентке Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Полине Вершининой, у нее был наилучший рейтинг в номинации «Председатель совета обучающихся года».

Гран-при «Студент года» среди студентов вузов получил студент Миасского филиала Челябинского государственного университета Денис Истомин. По итогам конкурсных испытаний премии он добился наилучшего показателя рейтинга в номинации «Общественник года».

«Будущее страны, развитие научной мысли и формирование основы для новых открытий начинается в тот момент, когда талантливые студенты получают поддержку своих начинаний. Для Минобрнауки России это является одним из приоритетных направлений. Уверен, в дальнейшем мы еще не раз услышим имена тех ребят, кто сегодня получил награды», – сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, вручая «Гран-при «Студент года».

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова наградили лауреатов номинации «Профессионал года».

«Среди претендентов самые заряженные, энергичные и трудолюбивые студенты России. Вы не увлечены, а поглощены будущей профессией. Желаю вам ставить перед собой самые амбициозные цели и идти к ним! И я уверена, через несколько лет ваши имена зазвучат с новой силой совсем на другом уровне», – сказала Швелидзе.

Драгунова уточнила, что финал конкурса «Студент года – 2020» прошел в Москве.

«Мы как студенческая столица страны, рады приветствовать самых активных, талантливых, амбициозных студентов России. Желаю всем прежде всего успехов в учебе, реализации научных и творческих проектов и конечно хорошего настроения!» – подчеркнула она.