РИАМО - 6 дек. Тематический поезд столичного метрополитена «Хвосты и лапки» за месяц помог приютить порядка 200 бездомных животных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В начале месяца запущена онлайн-платформа — тематический чудо-поезд «Хвосты и лапки». Почти 200 собак и кошек из разных приютов уже нашли себе дом», — говорится в сообщении.

Поезд «Хвосты и лапки», в котором пассажиры смогут выбрать себе питомца из приюта, запустили в московской подземке 3 ноября. В нем расклеены фотографии приютских животных, которые ищут себе дом.

Рядом с каждым фото есть QR-код, благодаря которому можно открыть анкету питомца. Когда животное находит хозяев, под фото появляется надпись «Уже дома».

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