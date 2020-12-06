РИАМО - 6 дек. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что инцидент со стрельбой в 13-летнюю девочку находится под контролем, передает ТАСС.

«Знаем об этой ситуации. Сейчас работают следователи, мы с ними на связи. Жизни ребенка ничего не угрожает», — сказала Ярославская.

Минувшей ночью 33-летний сотрудник ППС устроил стрельбу из травматического оружия на Судостроительной улице, ранения получила несовершеннолетняя девочка, ее доставили в больницу. Мужчина не находился при исполнении служебных обязанностей. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Стрелявший задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. МВД начало проверку, по ее результатам мужчину уволят из органов внутренних дел.

Полицейский выстрелил в ногу 13‑летней девочке. ВИДЕО>>