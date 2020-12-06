РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Хоккейный клуб «Витязь» из городского округа Подольск заключил контракт с новым защитником Никитой Жульдиковым, сообщается на сайте команды.

«ХК «Витязь» пополнился защитником. Подольский клуб заключил двусторонний контракт с Никитой Жульдиковым, который родился в 1996 году в Челябинске. В 2015/16-2017/18 годах он выступал в КХЛ за «Трактор», - говорится в сообщении.

В регулярных чемпионатах КХЛ Жульдиков провел 67 матчей и набрал пять (1+4) очков. В плей-офф КХЛ – шесть матчей. В сезоне 2019-20 выступал за «Торос» (ВХЛ) – 33 матча и 12 (3+9) очков в регулярном чемпионате, семь игр и два (1+1) очка в плей-офф.

В текущем сезоне 2020-2021 годов защитник выступал за ХК «Рязань» и провел 27 игр, заработал 22 (8+14) очка. В этом сезоне он был самым результативным защитником ВХЛ.