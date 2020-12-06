РИАМО - 6 дек. Мансардный этаж загорелся в частном доме в садовом товариществе в новой Москве, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В воскресенье в 15:54 поступила информация о пожаре по адресу: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, СНТ «Победа-Потапово», дом 21.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, происходило загорание личных вещей, обшивки и мебели на мансардном этаже», — говорится в сообщении.

Принятыми мерами открытое горение ликвидировали на площади 50 квадратных метров.