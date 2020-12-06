РИАМО - 6 дек. Свыше 50 посетителей столичных торговых и торгово-развлекательных центров «Метрополис», «Речной» и «Водный» оштрафовали за отсутствие масок и перчаток, сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Людмила Борисова.

«На севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 57 нарушителей», — сказала Борисова.

Она добавила, что по каждому случаю нарушения инспекторы ОАТИ составили проколы об административных правонарушениях. По ним в дальнейшем вынесут постановления по части 2 статьи 3.18 КоАП города Москвы.

По ее словам, штраф для каждого посетителя составил 4 тысячи рублей.

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Текстовая трансляция

6 ДЕКАБРЯ

- Главврач Филатовской больницы озвучил сроки завершения пандемии. По его словам, пандемия Covid-19 может завершиться в конце 2021 года.

- Российские вузы проведут зимнюю сессию в онлайн‑формате. Студенты 37% российских вузов и филиалов в настоящий момент обучаются на дистанционке.

- 1404 пациента с коронавирусом госпитализировали за сутки в столице. На ИВЛ в настоящий момент находятся 462 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 29 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 295 больных. В Москве - 7 512.

- 72 пациента с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9349 заболевших.

- 25 тыс человек приняли участие в третьем этапе испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве. В столице открыли электронную запись на вакцинацию от коронавируса для горожан.

- Еще 5536 пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. Всего в городе выздоровели после заболевания 490 844 пациента.

- В Москве планируют привить от коронавируса около 7 млн горожан. В первую очередь прививку поставят тем, кто относится к группе риска во время пандемии.