РИАМО - 6 дек. Автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП в районе проспекта Мира в столице, два фельдшера пострадали, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на перекрестке дублера проспекта Мира и Звездного бульвара.

«Столкнулись автомобили скорой помощи и Lexus RX. После столкновения машина скорой помощи опрокинулась», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, два фельдшера, ехавшие в карете скорой помощи, пострадали.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города.