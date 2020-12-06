РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 дек. До 11 декабря жители городского округа Дзержинский могут проголосовать за улучшение приложения для электромобилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

До конца года в Дзержинском установят две станции зарядки для электромобилей, всего в регионе более 200 электрозаправочных комплексов без учета ЭЗС частных компаний.

«Жители городского округа Дзержинский могут улучшить приложение для электромобилей, онлайн-опрос проводится до 11 декабря. Для прохождения опроса необходимо перейти по ссылке. Опрос также можно пройти на портале «Добродел» по ссылке», - говорится в сообщении.

Опрос создан с целью совершенствования электронных сервисов по пользованию электрозарядной инфраструктурой на территории Московской области. Он состоит из 33 вопросов, в которых пользователи электромобилей могут подробно описать, каким бы они хотели видеть приложение по ЭЗС. В перечень в основном входят вопросы об опыте использования приложений, удобстве и функциональности.

Также можно оставить свои пожелания относительно модернизации сервисов.