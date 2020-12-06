РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В четырех жилых домах на улице Свердлова в Подольске 8 декабря будут проводить промывку внутриквартальных сетей, на время работ могут появляться примеси в воде, сообщается на сайте местного «Водоканала».

«Уважаемые жители! Сообщаем, что 8 декабря в период с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресам: улица Свердлова, дом 30, корпус 1; дом 32, корпус 1; дом 34, корпус 1 и дом 36а», — говорится в сообщении.

После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.